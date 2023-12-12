من خلال البوستر..شيرين رضا تحمس الجمهور لأحدث اعمالها "مقسوم"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية شيرين رضا بالبوستر الرسمي لأحدث اعمالها وهو فيلم يحمل إسم فيلم "مقسوم" وذلك عبر حيابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وحمست الجمهور لمشاهدت الفيلم دون ذكر موعد طرحه بالقول: "لو رِتم الدنيا تقيل ، يبقى تعلّي المقسوم، فيلم مقسوم في السينمات قريباً ، إخراج: كوثر مختار يونس، تأليف: هيثم دبور".



وفي وقت سابق، كشفت شيرين رضا انها شاركت في الرقص مع فرقة والدها الشهيرة "فرقة رضا" لمرة واحدة في حياتها عنما كانت تبلغ من العمر 14 عاما وصرحت: "وأنا عمري 14 سنة، رقصت مع الفرقة في عيد تحرير سينا في مكان في مصر الجديدة، قدام الرئيس الراحل حسني مبارك وزوجته مدام سوزان".

وتابعت في لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي": "كنت رايحة أشوف بابا في مسرح البالون، وكان في بنت من الفرقة غايبة، وطلب مني أقف مكانها، وتاني اليوم روحت والبنت رجعت، لكن قلت لها معلش ده مكاني". وأضافت: "عملت بروفات كتيرة مع الفرقة والشعر والمكياج، وأول مرة أقف قدام الناس كنت مرعوبة، وعملت المطلوب مني وكملت العرض".

