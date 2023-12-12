كارول سماحة تضج أنوثة وجمال بفستان أخضر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورتين جديدتين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأطلت كارول بفستان أخضر.

وجاءت إطلالة كارول تضج أنوثة وجمال، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جميلة.

وكانت قد أطلت كارول على الجمهور بلوك مميز، من خلال صور بالأبيض والأسود، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقة من دون أكمام، مع سروال لامع ضيق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

ووجهت سابقاً كارول رسالة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باركت للمملكة العربية السعودية على فوزها بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.

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