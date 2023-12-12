فن ومشاهير

كارول سماحة تضج أنوثة وجمال بفستان أخضر

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورتين جديدتين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأطلت كارول بفستان أخضر.


وجاءت إطلالة كارول تضج أنوثة وجمال، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جميلة.
وكانت قد أطلت كارول على الجمهور بلوك مميز، من خلال صور بالأبيض والأسود، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقة من دون أكمام، مع سروال لامع ضيق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
ووجهت سابقاً كارول رسالة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير ، حيث باركت للمملكة العربية على فوزها بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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