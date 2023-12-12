سلوى عثمان تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة سلوى عثمان، بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت أول أمس الأحد ومقرر أن ينتهي تصويت المصريين اليوم 12 ديسمبر.

أعربت سلوى عثمان عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه واجب وطني، ولابد من مشاركة كافة أطياف المجتمع.

وتابعت “عثمان” معربة عن سعادتها بمشاركة أعداد غفيرة من الشعب المصري في ذلك العرس الانتخابي.

سلوى عثمان

آخر أعمال سلوى عثمان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان، مسلسل "نصي الثاني"، والذي عرض آخيرًا عبر منصة إلكترونية شهيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه .

جسدت “عثمان” شخصية إنصاف والدة نادي وهو الفنان علي ربيع، والتي تريد لابنها أن يتزوج سريعاً، لكن عقدة تعرض لها في الطفولة أخرت الأمر ".

وقالت سلوى عثمان: "إنصاف، هي ربة منزل، لكن لديها طموحات كبيرة لذا أسست مشروعاً خاصاً بها فافتتحت قناة طهي على موقع يوتيوب، تقدم فيه "أحلى الأصناف مع إنصاف"، وتحكي عن ابنها في القناة وانها تبحث له عن عروس، ثم تتراجع بحجة أنها لا تريد التطرق إلى الحياة الشخصية".

يضم مسلسل “نصي الثاني” مجموعة من الفنانين، وهم: علي ربيع، محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.