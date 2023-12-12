وفاة نجمة البوب الأفريقية الجنوب أفريقية زهرة عن عمر يناهز 36 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - توفي نجم البوب الأفريقي الشهير في جنوب إفريقيا بوليلوا مكوتوكانا ، المعروف باسم زهرة ، حسبما أكد وزير الثقافة في البلاد.

وكانت زهارة، التي اشتهرت بألبومها "لوليوي" لعام 2011، الذي تردد صداه في جميع أنحاء أفريقيا، قد أدخلت المستشفى بسبب مضاعفات في الكبد، مع تقديم الدعم الحكومي لعائلتها خلال هذه الفترة الصعبة، وفقا لوزيرة الرياضة والفنون والثقافة زيزي قدوة.

في عام 2019 ، شاركت زهرة صراعها مع إدمان الكحول ، وسلطت الضوء على التحديات الشخصية.

وفي الشهر الماضي، ناشدت عائلتها مواطني جنوب أفريقيا الصلاة بينما كانت تكافح مشاكل صحية، وتوفي زهارة، البالغ من العمر 36 عاما، مساء الاثنين في مستشفى جوهانسبرغ، وفقا لما ذكره موقع SABC الإخباري الذي تديره الدولة.

بعد الإعلان ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للمعجبين للحزن ومشاركة الذكريات العزيزة.

واعترف الوزير قدوة بتأثير زهرة العميق على موسيقى جنوب أفريقيا، قائلا: "كان لزهرة وغيتارها تأثير مذهل ودائم في موسيقى جنوب إفريقيا".

غمرت عبارات الإعجاب بإرث زهرة الموسيقي X (تويتر سابقا) ، حيث لاحظ أحد المستخدمين ، "لقد تركت لنا مثل هذه الموسيقى الجميلة".

خلال مسيرتها المهنية، حصلت زهارة، التي أصدرت خمسة ألبومات، على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

بالإضافة إلى إنجازاتها الموسيقية ، استخدمت منصتها لمعالجة قضية العنف ضد المرأة في جنوب إفريقيا ، مستفيدة من تجربتها الشخصية.

يترك رحيل زهرة بصمة لا تمحى على عالم الموسيقى ، حيث يفكر المعجبون وزملاؤها الفنانون في رحلتها المؤثرة.