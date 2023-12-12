تركي الشيخ يروج لـ مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لمسرحية "السندباد"، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 إلى 28 ديسمبر الجاري، وتقام المسرحية على مسرح "بكر الشدي" بـ بوليفارد سيتي .

ونشر "تركي" بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "مسرحية السندباد، مسرحية بأجواء درامية تحكي قصة حياة السندباد من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز في مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد سيتي، من 18 إلى 28 ديسمبر".

وتدور المسرحية في إطار درامي تحكي قصة حياة السندباد، وهي من بطولة: كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، ومصطفى خاطر.

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