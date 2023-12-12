شقيقة أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة لـ أخيها الراحل "خالد": "موتك كسر ضهري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي رسالة مؤثرة لأخيها الراحل خالد حلمي، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية.

ونشرت سالي عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صورة لشقيقها الراحل خالد، وعلقت عليها: "موتك كسر ضهري ياحتة من قلبي أخويا وأبويا وصاحبي وحبيبي كانت كلمتك، الكلمة إللي بتطمني وسط الخوف، وحضنك كان ليه ألف معنى ، الأمان الحقيقي إلى من غير شروط أنا خايفه في الدنيا من غيرك يا خالد".

وتوفي صباح يوم 8 ديسمبر، شقيق أحمد حلمي وأعلنت شقيقتهما "سالي" خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وكان أحمد حلمي، أعلن عن إقامة عزاء لشقيقه خالد حلمي الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

ويعد خالد حلمي الشقيق الأكبر للنجم أحمد حلمي، وكان يشغل منصب المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

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