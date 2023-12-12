تركي آل الشيخ يكشف عن تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"، والتي من المقرر عرضها يوم 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر الجاري"، في المسرح العالمي بـ بوليفارد سيتي.

ونشر "تركي" الملصق الدعائي للمسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، مسرحية كوميدية، من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي، من 18 إلى 22 ديسمبر".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت.

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