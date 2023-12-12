بالصور كارمن سليمان تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها صور لها، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، أثناء تأديدهما مناسك العمرة.

ونشرت كارمن، الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "اللهم لك الحمد، ربنا يتقبل منا، ويكتبها لنا على طول".

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" مع النجم القدير يحيى الفخراني، وشارك بها نخبة من الفنانين منهم شريف دسوقي، هشام إسماعيل، محمد الشرنوبي، ناصر سيف ومن إخراج مجدي الهواري.

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