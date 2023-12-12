هبة عبد الغني تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: "عاشت مصر العزيزة قوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة هبة عبد الغني على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ونشرت صور لها من اللجنة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "هبة" بالصور وهي تدلي بصوتها في لجنتها الانتخابية، كما حرصت على التقاط صورة بالحبر الفسفوري وعلقت قائلة: "عاشت مصر العزيزة القوية، كل انتخابات وانتي محمية وبخير يا بلادي".

وشاركت الفنانة هبة عبد الغني مؤخراً بعدد من الأعمال التي لفتت الأنظار لموهبتها أبرزها مسلسل "إلا أنا" عام 2020، مسلسل "موسى" عام 2021، مسلسل "جزيرة غمام" عام 2022.

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني كانت بمسلسل "حكايات جروب الماميز" وعرض مطلع العام الجاري، وشاركت بطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم خالد سليم، دينا فؤاد، إنتصار، أماني كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.