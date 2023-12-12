كارول سماحة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة كارول سماحة في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث والأخير وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصولها على الجنسية المصرية.

وظهرت كارول وهي تدلي بصوتها في لجنتها الانتخابية بعد حصولها على الجنسية المصرية بـ منطقة الجيزة.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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