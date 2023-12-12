دنيا عبد العزيز تنشر صورة لـ والدتها وتعلق: "المعنى الحقيقي للسعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها، صورة لوالدتها الراحلة

ونشرت دنيا الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المعنى الحقيقي للسعادة أمي، أربعة وأربعون شهراً".

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "الله يرحمها ويغفر لها يارب، ويطول عمرك"، "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين"، "ربنا يصبرك حبيبتي"، "ربنا يرحمها".

من جانب آخر، دينا عبدالعزيز شاركت في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.

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