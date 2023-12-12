فن ومشاهير

ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم لأول مرة معًا على بوستر "مقسوم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "نيو سينشري" الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم" البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ترويجًا واستعدادًا لعرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر كلًا من النجمة ليلى علوي، الفنانة شيرين رضا، والفنانة سما إبراهيم في أول تعاون لهن معًا على شاشة السينما ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار كوميدي حول مطربة معتزلة وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التعسينات، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية "ال شنب" والمقرر عرضه لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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