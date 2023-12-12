المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي تكشف عن استعدادات وكواليس الدورة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت المخرجة والمنتجة والمدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري، عن استعدادات الدورة السادسة للمهرجان والمقرر انطلاقها يوم 14 ديسمبر الجاري بعد أكثر من تأجيل بسبب تصاعد الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" مقطع فيديو من لقاء مع المنتجة ماريان خوري والتي كشفت عن كونها دورة استثنائية وستحمل العديد من الأعمال السينمائية العالمية، إلى جانب العديد من المسابقات والماستر كلاس المقرر إقامتها على هامش الفعاليات.

وعلقت "ماريان" على الدورة السادسة قائلة: "مهرجان الجونة دايمًا بيقدم أفلام وبرامج مهمة جدًا الاختيارات عظيمة بتتعمل على مدار سنة تقريبًا والسنة قدرنا نحقق برضه برنامج فلسطيني فيه تنوع جامد جدًا ما بين أفلام قصيرة ووثائقية أو طويلة تركيز أكتر بكتير على العروض وعلى الماستر كلاسيس وكل الأنشطة والفعاليات اللي هي حوالين المهرجان بدون مظاهر احتفالية".

الجديد برضه السنة دي في الجونة إنه هيبقي فيه سوق وهيجمع الصناع والموزعين والمنتجين كل اللي عندهم مشاريع اللي هم مهم جدًا انهم يقابلوا صناع كبار عشان يقدروا يسوقوا ويوصفوا لهم ايه المشاريع بتاعتهم ويقدروا يلاقوا أي منصات أو أي طريقة أنهم يعرضوا الأفلام دي، أعتقد أن الناس لو قدرت تاخد أجازة لمدة 7 أيام هتشوف تقريبًا 3 4 أفلام في اليوم وهيستمتعوا جدًا".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سيقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.