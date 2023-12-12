أحدث ظهور لهاندا إرتشيل يحدث جدل واسع.. نحافتها مرضية!!

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة التركية هاندا أرتشيل باخر إطلالة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث خطفت أنظار الجمهور بلوك رائع إرتدت فيه فستان طويل ضيق باللون جلد النمر ذات اكمام طويلة، وإعتمدت هاندا تسريحة مميزة ربطت فيها شعرها في الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمالها وانوثتها وجمال وجهها.



إلا أن مالفت أنظار الجمهور حو نحافة هاندا في الفستان ليتساءلوا في التعليقات عن ما إذا كانت نحافتها مرضية أم لا.

وفي وقت سابق، احتفلت هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ 30، وقد اجتمع فريق عمل مسلسلها "شخص آخر" للإحتفال بالمناسبة وتوجيه أطيب الأمنيات لها في هذا اليوم المميز لديها.

وأطلّت هاندا بزي أبيض قصير وتحمل عصا، نال اعجاب عدد كبير من المتابعين، في حين اعتبر البعض ان الزي قصير جدا.

وكان وجّه لها زميلها النجم بوراك دينيز رسالة تهنئة قائلا: "لقد كبرتي!! هذه الفتاة أصبح عمرها 30 عاماً اليوم! أتمنى لو نستطيع ان نعيد عيدك سوياً.. اصبحت فتاة كبيرة.. أحبك وعيد ميلاد سعيد".

