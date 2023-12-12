بالصورة- بلوك اسود وأناقة مميزة..كايلي جينر تقضي وقت ممتع مع والدتها كريس جينر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى جانب والدتها كريس جينر بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص وظهر الإثنان بلوك مميز باللون الأسود الأنيق خلال قضائهما وقت ممتع مع بعض، حيث علقت كايلي جينر على المنشور بالقول:" الليالي التي أقضيها مع امي هي الأفضل" .



وفي وقت سابق، كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت مازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".

