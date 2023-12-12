بالصورة - هنا شيحة تتألق بلوك كاجول رائع على غروب الشمس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا شيحة باخر إطلالة لها عبر حسابها حيث شاركت صور مع الجمهور ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه توب باللون الابيض واسع من الصوف ذات أكمام طويلة مع سروال باللون الاسود، وظهرت مستلقيةً على الشرفة مع مشهد البحر في الخلف، وتركت هنا شعرها منسدلاً على كتفيها.



وفي وقت سابق، نشرت هنا شيحة البوستر الرسمي لمسلسل "ما تيجي نشوف" عبر حسابها الخاص بالإضافة إلى صور من الكواليس وعلقت عليها بكلمات من الشكر للجمهور الذي شاهد المسلسل، فقالت: "ما تيجي نشوف" البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم. العلاقات الانسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر .. الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص .. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح .. وانك تختار شريكك كل يوم من اول وجديد .. شكرا لكل الدعمشكرا لكل الحب شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها ..".

