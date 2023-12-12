بإطلالة لامعة وإبتسابة رائعة..نانسي عجرم تخطف قلوب المعجبين- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور بإطلالة لامعة في اخر ظهور لها على الجمهور حيث شاركت صور لها عبر حسابها الخاص ظهرت فيه بلوك رائع إرتدت فيه جامبسوت لامع باللون الفضي واسع القدمين ومكشوف الظهر، من دون أكمام وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، خطفت نانسي عجرم الأنظار خلال حفلها الأخير، بردة فعلها اللطيفة للغاية، على معجبة قدمت لها الورود.

وفي التفاصيل، أثناء غنائها على المسرح، قامت إحدى الموظفات بإعطاء نانسي باقة ورود قدمتها لها إحدى المعجبات، لترد نانسي متفاجئة عن سبب عدم السماح للفتاة بإهدائها الباقة بنفسها، معتبرة أنه تصرف لطيف من المعجبة، وأنها كانت تفضل لو أخذتها منها شخصياً.

