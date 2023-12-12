قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مركز شباب سفاجا، أولى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع "حياة كريمة"، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأ اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "دور المرأة في تنشئة الأجيال" تحدث خلالها عبد الرحيم أبو الحسن عن دور المرأة في المجتمع مشيرا إلى أن المرأة لم تعد نصف المجتمع كما كان يذكر البعض، بل أصبحت كل المجتمع فهي من ترعى طفلها وتعمل على تربيته إلى أن يصبح شابا وعضوا فاعلا به.

وعن حقوق المرأة في الدولة المصرية، أوضح أن الدولة تعمل جاهدة من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات الحياتية، الأمر الذي يسهم في تغيير المجتمع بشكل إيجابي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت مكتبة الخالدين بسفاجا بعدة فقرات فنية منها رسم على الوجه للأطفال إشراف الفنان إبراهيم عبد الله، تلاها فقرة الأراجوز تنفيذ المدرب أحمد صلاح وسط تفاعل كبير من الحضور.

أقيمت الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، ونظمها خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، واختتمت بعرض فني لفرقة نادي الغردقة الرياضي للفنون الشعبية، وعدد من الأغاني الوطنية بحضور اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري





من ناحية أخرى، شهد بيت ثقافة أبشواي بالفيوم محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

استهل عبد الجليل عبد الكريم، حديثه في المحاضرة بتعريف الإعاقة موضحا أنواع الإعاقات المختلفة، سواء السمعية، البصرية، الحركية، وغيرها.

وأشار "عبد الكريم" أن الدولة المصرية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات، التي تصب في مصلحتهم، إلي جانب المبادرات الرئاسية التي تقدم لهم كامل الدعم.

وأضاف أن الدستور المصري، يشتمل على العديد من المواد التي تعنى بحقوق ذوي القدرات الخاصة، حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص، منها المادة ٥٣ والتي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، هناك أيضا المادة (٨١) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، وضمان مباشرة جميع حقوقهم السياسية، ودمجهم مع الآخرين".

واختتم حديثه موضحا أن الدولة سنت أيضا عدة قوانين لدعم ذوي القدرات الخاصة منها تحديد عقوبة للتنمر عليهم بالحبس والغرامة، هذا إلى جانب القوانين التي تضمن حقوقهم في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

جاءت ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.