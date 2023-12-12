مهرجان الجونة السينمائي يزيح الستار عن لجان تحكيم مسابقاته الثلاث ونجمة الجونة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب انطلاق نسخته الجديدة المنتظرة، أزاح مهرجان الجونة السينمائي الستار، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.

وتتنافس الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان، على جائزة "نجمة الجونة الخضراء"، وجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، وجائزة "فيبريسي"، وجائزة "نيتباك".

وتتمتع هذه المجموعة من أعضاء لجان التحكيم، بخبرة واسعة، ووجهات نظر متنوعة، لتقييم المشاركات المتميزة في هذه الفئات، تقييماً موضوعياً.

وعلى الرغم من التحديات الحالية الصعبة، يظل مهرجان الجونة السينمائي متمسكًا بالتزامه بدعم الأعمال السينمائية. ويستعد أعضاء لجان التحكيم في مختلف الفئات للبدء في مهمة صعبة تتمثل في تقييم الأعمال البارزة في هذه الفئات.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

1. أنوب سينغ

باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة. صنع مسيرة مهنية إخراجية مميزة، سلطت الضوء على المشهد السينمائي في بلاده.

2. صبا مبارك

نجمة أردنية بارزة، تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملاً في السينما والتليفزيون والمسرح. تقدم أداءات مؤثرة تُبرز التجارب المتنوعة للمرأة العربية.

3. ياسمين المصري

ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية. تتحدى المصري -المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية- الصور النمطية وتدافع عن السرديات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.

4. منال عيسى

تجمع النجمة الفرنسية اللبنانية -المعروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز- بين موهبتها المتعددة الأوجه، بسلاسة، إذ تشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة.

5. عمر الزهيري

مخرج سينمائي مصري، معروف بأفلامه المميزة التي تمزج -بسلاسة- بين الواقعية والسريالية، فضلاً عن كونها تعكس واقعاً اجتماعياً صارخا.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ونجمة الجونة الخضراء

1. كاترين دوسار

منتجة مشهورة، معروفة بإجادة سرد القصص، وتميز الأعمال التي تقدمها. أشرفت على إنتاج ما يقرب من 100 فيلم في أكثر من 15 دولة.

2. جيهان نجيم

مخرجة أفلام، ترشحت لجائزة الأوسكار، واشتهرت بسردها للقصص المعقدة، وأسلوبها الجذّاب المقنع، الذي يثري مشهد صناعة الفيلم الوثائقي.

3. إبراهيم شدّاد

شخصية محورية في السينما السودانية. عُرف بمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال الأفلام المؤثرة. من بين أهم أعماله: "حفلة صيد"، و"جمل"، و"الحبل"، سيتم عرضها كجزء من مهرجان الجونة 2023 تكريماً لجماعة الفيلم السوداني، والتي هو عضو مؤسس فيها.

4. شريف القطشة

مخرج مصري أمريكي المولد، حائز على العديد من الجوائز. تتميز مسيرته بالتنوع وأفلامه الوثائقية الجذابة.

5. لمياء الشرايبي

منتجة شغوفة، اشتهرت بدعمها للسينما الحرة والمستقلة والجريئة، ورعاية الرحلات الإبداعية للمخرجين بتفانٍ لا يتزعزع.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

1. لوسي كير

مخرجة أفلام شهيرة تستكشف نقاط التلاقي بين صناعة الأفلام والفنون الأدائية.

2. مريم الفرجاني

ممثلة تونسية معروفة بأدائها اللافت للأنظار.

3. سيلين روستان

منسقة أفلام متخصصة، ومن أهم الداعمين للأفلام القصيرة، وتساهم بشكل كبير في هذه الصناعة.

4. رزان جمّال

ممثلة بريطانية-لبنانية نالت استحسان الجماهير دوليًا وإقليميًا بأدائها المتميز.

5. وسيم جعجع

مخرج لبناني مشهور، وصاحب أسلوب سردي مميز، وقصص مؤثرة وواقعية.

تضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي"، المخولة باكتشاف الأعمال السينمائية الاستثنائية، من بين صناع الأفلام من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية: الناقدة السينمائية، أولا سالڤا، وهي صحفية وناقدة سينمائية بولندية، وعضو بارز من أكاديمية السينما الأوروبية، والناقد السينمائي الجنوب إفريقي، ستيفن أسبلينغ، المعروف ببرنامج توكينج موفيز، والصحفي والناقد السينمائي المصري، زين العابدين خيري.

وفي لجنة شبكة الترويج للسينما الآسيوية "نيتباك"، المخصصة للسينما الآسيوية، توجد، شبرا غوبتا، الناقدة السينمائية الهندية الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، والتي تشكل الخطاب السينمائي من خلال عمودها في "ذا إنديان إكسبريس"، وإنغريد ليل هوغتون، المنتجة النرويجية المعروفة والتي لديها مجموعة قوية ومتنوعة من الأفلام من آسيا والعالم العربي وأوروبا، والدكتورة ملاك سويد، كاتبة السيناريو والطبيبة وعالمة الأنثروبولوجيا، ومقدمة البرامج التليفزيونية، والتي تعمل رئيسة لمنظمة "سارو" غير الحكومية، وهي منظمة مكرسة لإحداث التغيير الاجتماعي من خلال قوة السينما والدراما والفنون.

وبمناسبة الإعلان عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المهرجان، أعرب مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي في بيان صحفي، عن خالص امتنانه للجنة التحكيم، قائلاً: "نحن ممتنون لدعم هذه الشخصيات البارزة في عالم السينما. إن حضورهم وتفانيهم يضمن أن يظل المهرجان منصة حيوية للأصوات التي يجب سماعها. ونتمنى لهم تجربة مثمرة وملهمة في المهرجان".

ويود مهرجان الجونة السينمائي أن يذكر، أن الجمهور نفسه، سيكون بمثابة لجنة تحكيم لجائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية".

تم إنشاء هذه الجائزة منذ النسخة الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي في عام 2017، وتُمنح لفيلم يجسد موضوعًا إنسانيًا، تم ترشيح الأفلام الطويلة في جميع الأقسام لجائزة اختيار الجمهور.

من المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة متنوعة من الأفلام، احتفالاً بالبراعة الفنية والسرد القصصي لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم.