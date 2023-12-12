الجمعة.. المخرج الكبير يسري نصرالله ضيف برنامج "بالخط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل المخرج الكبير يسري نصرالله، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج بالخط العريض، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يكشف نصر الله العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ويكشف كواليس عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وما تعلمه منه خلال مشواره الطويل، ولماذا قال له شاهين: "أحسنلك تشتغل سواق لوري".

كما تحدث نصر الله خلال الحلقة عن رأيه في قرار وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.

أيضا كشف نصر الله أسرارا تفصيلية حول خلافه مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب عدم اختياره في أحد أفلامه، ولماذا قال له زكي: "إنت حمار"؟ وخلال الحلقة تطرق نصر الله إلى بداياته الفنية، وسر دراسته للاقتصاد والعلوم السياسية، ولماذا ترك الدراسة في المعهد العالي للسينما.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في التاسعة والنصف مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.