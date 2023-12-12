مصممة الأزياء ريم العدل في لقاء خاص مع كاميرا مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضافت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مصممة الأزياء ريم العدل، وتحدثت عن تصميم الأزياء السينمائي وأهميته على شاشة السينما.

وعلقت "ريم العدل" قائلة: "تصميم الأزياء السينمائي هو ازاي تعملي شخصية ككل ويهمني أن الناس تصدق الشخصية بتاعتي خلينا نقول مثلًا فيلم اشتباك أو الضيف فيقولك مثلًا ما هم لابسين عادي ما أنتي ماصممتيش حاجة أو منفذتيش حاجة فدايمًا الناس بتبقي متلخبطة في فكرة إن مادام إنتي معملتيش تصميم لحاجة في السبعينيات يبقي ده كده ماسموش تصميم أزياء".

واستكملت: "وده مش صح لأن أنتي بتعملي زي الشخصية مثلًا شيكو في ورقة شفرة اسمه بدير وعلى فكرة هو بيلبس عادي بيلبس قميص وبنطلون بس هو هنا بدير هو هنا مش شيكو فده اسمه زي الشخصية، مثلًا اشتباك كانت أهم حاجة عندي في الفيلم ده وأكتر حاجة كانت صعبة هي إنك عندك 30 شخصية في إطار واحد طول الوقت ولازم ألوانهم ماتضايقكيش ولازم يبقوا مختلفين".

وتابعت: "فدايما حتي كانت عندنا مشكلة إن مالك حلو أوي يعني ولد كيوت جدًا فأنا فاكرة قولت لأستاذ محمد دياب أنا هعمله شعره أصفر بالأكسجين فقالي هيطلع موضة والناس هتحبه قولت له لأ والله قالي أصل هو قولت له صدقني خليني أعمل بروفة وشوفها فلما عملها بجد كان حلو جدًا وكان تغيير حلو أوي لمالك".

وأنهت لقائها قائلة: "أنا بشوف أنه مهرجان من أهم المهرجانات والفعاليات اللي فيه بتبقي حقيقي حقيقي حلوة احنا مهنتنا محدش عارفها يعني محدش بيشوفها بالعكس يعني إن هم أصلًا شايفين المهنة دي فده انجاز عظيم لمهرجان عندنا يعني".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سيقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.