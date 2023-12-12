مهندس الديكور عباس صابر يكشف عن كواليس تعاونه مع يوسف شاهين في لقاء مع كاميرا الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل مهندس الديكور والإكسسوارات عباس صابر ضيفًا على "كاميرا الجونة" وكشف خلاله عن أهمية الإكسسوارات بالأعمال السينمائية وعن تعاونه مع أبرز المخرجين طوال مسيرته على رأسهم المخرج الراحل يوسف شاهين.

وتحدث "عباس" في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" قائلا: "الإكسسورات بتشد الروح، الإكسسورات في دور الأداء بتدي قوة، الإكسسوارات الطبيعية اللي بيتكلم بيها الممثل عن موقف بتخدمه كويس جدًا، ابتدت الحكاية في فيلم صلاح الدين أزور أبويا في ستوديو جلال وأسمع اللي بيحصل لحد ما ابتدي يوسف شاهين يعمل فيلم الأرض".

استكمل: "ومفروض كان صلاح السعدني على باب الله كده وماسك عصاية فأنا لقيت العصابة اللي ماسكها مبتلقش لشكله فروحت داخل قولت له خد العصاية دي اشتغل بيها فشديت انتباه يوسف شاهين وقال مين الواد ده؟ قالوله ده ابن صابر بتاع الإكسسوار".

وتابع: "عندي إكسسوارات مثلا تفرش حواري تفرش أعلى قصور تفرش أي حاجة على الهوا يعني لما يقول ألو مثلًا أو معهد السينما هيخرج دفعة بسمح للطلاب يجوا ياخدوا الإكسسوارات بتاعتهم للمشاريع من غير فلوس دي حرفة الإكسسوارات ولازم تحبيها ولازم يبقالك ذوق فيها".

مضيفًا: "الأبليك طب ليه ما نحط تحته طبق على أساس إن دي أوضة السفرة، الترابيزة مثلا بعد ما يتحط الإزاز عشان مايعملش إنعكاس للمبة اللي فوق منه أحط مفرش دانتيل ليه دور أنا بخلي المتفرج ينسي اللي بيأدي ويبص للخلفية من حلاوة الجودة".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا عايز وأنا عندي 75 سنة يتقال ده اللي عمل شلة الأنس ده اللي عمل إسكندرية ليه؟ ده عباس صابر".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سيقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.