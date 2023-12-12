مهندس الديكور أنسي أبو سيف يتحدث عن أهمية مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث مصمم المناظر أنسي أبو سيف عن أهمية تصميم المناظر والديكورات بالأعمال السينمائية وعن صعوبة هذه الأفلام التي تتطلب جهدًا كبيرًا في صناعتها.

كما تطرق خلال حديثه عن أصعب فيلم سينمائي عمل به في مسيرته إلى جانب أهمية مهرجان الجونة السينمائي وعرضه لأنواع من الأفكار والأساليب السينمائية المختلفة.

وعلق "أنسي أبو سيف" خلال لقائه مع "كاميرا الجونة" قائلا: "أفلام المكان دايمًا هي اللي بتزغزغني، أصعب فيلم عملته الفيلم اللي مفيهوش ديكور مافيهوش بناء هو فيلم أرض الأحلام لأن اشتغلنا على الواقع وحولنا الواقع المفروض علينا لما يفيد الفيلم ودراما الفيلم".

مضيفًا: "من الحاجات المهمة جدًا اللي مارستها في أول حياتي هو فيلم المومياء، الاكسسوارات اللي اتعملت كنت بنفذها كنت بروح المتحف أنقل التوابيت ورسوماتها وبعدين أرسمها على التوابيت اللي بتتعمل وبنحت معاهم يعني كان جو الحقيقة كما لو كنت في معمل".

وأنهى حديثه قائلا: "دي قيمة مهرجان زي مهرجان الجونة انه بيعرض أنواع من الأفكار والمدارس والأساليب ده بيثري الصناعة بكل تأكيد".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سيقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.