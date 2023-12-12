منفذ الملابس رفعت عبدالحكيم عن مهرجان الجونة: "العيد بتاعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث منفذ الملابس رفعت عبد الحكيم عن كواليس مشاركته بعدد من أبرز الأعمال السينمائية وتعاونه خلالها مع كبار النجوم منهم الزعيم عادل إمام وعن التحديات التي تواجهه في صناعة السينما.

كما تطرق خلال حديثه مع "كاميرا الجونة" عن التفاصيل الخاصة بتنفيذ الملابس بالأعمال السينمائية وسعادته بالعمل في هذه الصناعة وكونها تمتاز بالحب والعطاء والإخلاص.

وعن حبه للسينما علق قائلا: "أنا مقدرش في يوم من الأيام أسيب السينما دي خالص نهائي في حياتي، الشغلانة دي حب وعطاء وإخلاص عملت كده هتنجح".

واستكمل: "بشتغل منفذ ملابس كان سبب شهرتي الثلاثية قصة الأستاذ نجيب محفوظ وبطولة الأستاذ محمود مرسي، المخرج عجبه طقم معين مفيش منه غير 3 إكس لارج هاتوه خلاص احنا هنعمله واحنا بنحل مشاكل كتير جدًا".

مضيفًا: "زي فيلم مثلًا حسن ومرقص كان عندنا مشهد الأستاذ عادل إمام في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر لا تتخيلي القاعة كان لازم تتملي القاعة كانت 1500 الناس دي لبسوا اللبس الإسلامي واللبس الكنائسي روحنا الساعة 2 بالليل جهزنا ال 1500 طوابير بقى وقفناهم ولبسنا كل واحد بيلبس حوالي 4 قطع".

وتابع: "وفي فيلم إندونيسي اتعمل هنا في مصر خدوا شارع المعز أسبوع قفلوا شارع المعز وبعدين أتصلوا بيا قالولي احنا عايزين لبس لسنة كذه طلعت من المخزن اللبس كله ووديناه وروحنا واشتغلنا الناس انبهرت باللبس".

وأنهى لقائه بالحديث عن مهرجان الجونة السينمائي قائلا: "المهرجان ده في حد ذاته هو تكريم لينا كلنا عارفة عامل زي العيد بس ده العيد بتاعنا احنا".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي سيقام في الفترة من 14- 21 ديسمبر الجاري.