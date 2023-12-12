"سينرجي" تطرح البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة" وتكشف عن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة" استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا مطلع العام المقبل والذي يضم عدد من الوجوه الشابة.

ونشرت "سينرجي" البوستر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وتصدره عدد من أبطاله وهم الفنان الشاب نور النبوي، الفنان بيومي فؤاد، مطرب المهرجانات كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي.

وعلقت على البوستر قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم الحريفة 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و11 يناير في جميع الدول العربية".

تدور أحداث فيلم "الحريفة" عن "ماجد" لاعب كرة قدم دفعته الظروف ليترك مدرسته الدولية وينتقل إلى إحدى المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية، الفيلم تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.