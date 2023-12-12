ياسمين عبدالعزيز ترد على اتهامها بزيارة تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من تعليقات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين اتهموها بزيارة إسرائيل في وقت سابق وذلك بعد ظهورها مؤخرًا بأحد التكريمات وهي تحمل العلم الفلسطيني.

وأعادت "ياسمين" نشر اتهامات البعض عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" والتي جاءت كالتالي: "مدري ليش وقت شفت هاشتاج ياسمين عبد العزيز تذكر وقت كانت في تل أبيب ممكن عشان الأوضاع المؤلمة في غزة، ممكن انتهى شغلها في إسرائيل واليوم تحب أهل غزة، بس حبيت أحط صورتها وهي في تل أبيب سبحان الله مغير الأحوال".

وتضمنت صورة أخري أحد التعليقات: "شعوب عاطفية نايمة في العسل، ياسمين عبد العزيز هي نفسها قبل فترة كانت في تل أبيب"، لترد "ياسمين" على التعليقات قائلة: "تل أبيب، يا ولاد الإيه العلم حرقكم أوي".

وكشفت ياسمين عبد العزيز مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التلفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.