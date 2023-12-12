شركة بوما تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية اليوم الثلاثاء أنها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل في قرار اتخذته قبل العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بينما وقع منتخبان وطنيان حديثًا‭-‬ بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا”.

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من إستراتيجيتها الجديدة “أقل – أكبر – أفضل” والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أعلنت في البداية هذا القرار.

دعوات المقاطعة

وطالبت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون لمقاطعة شركة الملابس الرياضية قبل العدوان، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

وزادت دعوات المقاطعة قوة وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وحملات مكثّفة لمقاطعة كل الشركات والمحلات والمطاعم في الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة.