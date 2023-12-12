ميرنا وليد - بيروت - كشفت ممثلة اللبنانية رولا بقسماتي عن دورها في العمل الجديد الذي تشارك فيه وهو مسلسل عرابة بيروت وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابه الخاص، وعلقت رولا على المنشور محمسةً الجمهور لهذا الدور بالقول : "باتريسيا بمسلسل عرابة بيروت إبتداءً من ١٥، حماس كتير وإنتو؟".
يذكر أن مسلسل "عرابة بيروت" يضم إلى جانب ريان حركة، نخبة من الممثلين، منهم نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، ،جيسي عبدو، كارول عبود، رندة كعدي، عمار شلق، بديع أبو شقرا، رودني حداد، غبريال يمين، إيلي متري ووليد العلايلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- رولا بقسماتي تحمس الجمهور لدورها في "عرابة بيروت" وهذا ما قالته للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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