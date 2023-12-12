بالصورة- بفستان براق وريش أبيض..لجين عمران تتألق بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الإعلامية السعودية لجين عمران الجمهور بإطلالتها الأخيرة على الجمهور من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث تألقت بفيتان رائع باللون الفضي اللامع طويل ذات اكمام طويلة مزينة بالريش الأبيض، وتركت لجين شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أطلت لجين عمران إلى جانب شقيقتها أسيل عمران بأناقة عالية، من خلال صورة نشرتها عبر حسابه الخاص، وظهرت لجين مرتدية فستان رائع باللون الأسود متوسط الطور من دون أكمام طرز إليه بعض الشيفون الشفاف وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة كبيرة على رأسها باللون الرمادي ومكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، أما أسيل فإرتدت فستان أسود أنيق طويل وواسع ذات اكمام قصيرة واسعة وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج خفيف.

