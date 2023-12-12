بالفيديو- أدم يأخذ "قرار صعب"..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني آدم أحدث أعماله وهي أغنية تحمل إسم "قرار صعب" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقترب الاغنية من كسر حاجز النصف مليون بعد يومين على طرحها حيث وصلت الأغنية حتى الأن إلى 430 الف كشاهدة.



أغنية "قرار صعب" من كلمات عماد الأسعد، ألحان جيمي حداد و توزيع سليم جباعي، وهي على شكل فيديو كليب تحت إشراق المخرج دان حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

قرار صعب

ابقى او انسحب

اكذب اذا قلت

بعدني ما احب

قلبي بحبا يدق

بس من اشوفه اكتئب

حرق سنين العمر

حرقها بغدر وكذب

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن اللي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر

******

وليه الغدر

عمري ما قصرت

لا عليهم قسيت

ولا حبي غيرت

كنت اذا اشتاق

اقطف من السما نجمه

و على قد الشوق

صارت هالسما عتمه

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن إليي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر