رحيل الصحافي أحمد زين الدين

ميرنا وليد - بيروت - توفي الصحافي احمد زين الدين، وقد نعته ادارة "مركز الصحافة والاعلام الدولي" في بيان ورد فيه:"الى الزملاء اللبنانيين والعرب الزميل احمد زين الدين الذي فارقنا دون استئذان".



وقالت:" كان من خيرة الزملاء الطيبين، المحبين، المخلصين.عمل في مؤسسات اعلامية عديدة كان آخرها جريدة اللواء ومحطة NBN، حيث كان سكرتير تحرير نشرة الاخبار".

كما نعاه الممثل اللبناني زياد عيتاني، حيث كتب على صفحته:"في بدايتي شابا رغبت دخول معترك الصحافة السياسية قبل التوجه الى المسرح، وسنحت لي الفرص العمل مع استاذ احمد زين الدين لمدة سنتين ، تعرفت خلالها على تاريخ العمل البحثي والكثير من العمل على التوثيق، اليوم يرحل رجلا ما عرفته الا معلما في المثابرة والجهد والحركة، رحم الله استاذ احمد والهم عائلته الصبر".