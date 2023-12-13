خالد سرحان يدلي بصوته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان خالد سرحان على النزول في آخر أيام التصويت الانتخابي وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انتهت اليوم الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ "خالد" وهو يدلي بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية وظهر في إحداها وهو بالحبر الفسفوري.

وعرض للفنان خالد سرحان مؤخرًا فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تعرض لهجوم من قبل الناقد الفني طارق الشناوي وخص بالهجوم بطل الفيلم الفنان مصطفى قمر على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بالسينمات.

يذكر أن خالد سرحان يشارك ببطولة فيلم "آل شنب" والمقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة هذا العام.