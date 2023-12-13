غادة طلعت تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أدلت الفنانة غادة طلعت، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثالث والأخير وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونشرت غادة الصورة على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، لحظة الإدلاء بصوتها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة طلعت فيلم "لف وإرجع تاني"، بطولة أيتن عامر، شيري عادل، أحمد فتحي، صلاح عبدالله، سليمان عيد، محمد رضوان، غادة طلعت، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي ونخبة من نجوم الفن، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي وإنتاج سامر المحضر.

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