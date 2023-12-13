إسعاد يونس «بباروكة بيضاء»… شاهدوا كيف فاجأت الجماهير بشكلها الجديد!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:49 صباحاً - شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة البوستر الرسمي لفيلم “عصابة عظيمة” المقرر طرحه في دور العرض مع موسم إجازة نصف العام الدراسي.

البوستر الخاص بالفيلم

ظهر في البوستر أبطال العمل وهم النجمة إسعاد يونس وكريم عفيفي وعنبة ومحمد محمود ورنا رئيس وفرح الزاهد، وعلقت إسعاد يونس على الصورة كاتبة: “عصابة عظيمة قربت توصل.. جاهزين؟

فيلم “عصابة عظيمة”

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يعتبر فيلم “عصابة عظيمة” عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فيلم 200 جنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان “فيلم 200 جنيه“، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي “فضل ونعمة” و”من أجل زيكو” 2022.

مسلسل “كامل العدد”

أما على الصعيد الدرامي، فقد تألقت إسعاد يونس في رمضان الماضي في مسلسل “كامل العدد“، مع النجوم دينا الشربيني وشريف سلامة وتميم عبده وأحد كمال وآية سماحة والفنان الراحل مصطفى درويش.

ومسلسل “كامل العدد” عرض في رمضان الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية وهو مسلسل اجتماعي كوميدي حقق نجاحاً كبيرا وقت عرضه، وهو ما دفع الشركة المنتجة للإعلان عن جزء ثاني يتم عرضه في رمضان القبل 2024.

وكشف صناع العمل أنه لن يتم استبدال دور الفنان الراحل مصطفى درويش ولكن سوف يتم العمل دراميا على تبرير غيابه عن الجزء الثاني. وناقش مسلسل “كامل العدد” قضية الزواج أكثر من مرة في ظل وجود أطفال في إطار اجتماعي كوميدي شوق.

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