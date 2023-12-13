في عيد ميلاد أحمد العوضي.. هل شاهدت خطيبته السابقة قبل ياسمين عبد العزيز؟ الجمهور يؤكد أنها الأجمل – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:49 صباحاً - يحتفل اليوم الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده وتزامنا مع تلك المناسبة نستعرض لكم صور له مع خطيبته قبل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز

خطيبة أحمد العوضي السابقة

وخطيبة النجم أحمد العوضي السابقة هي “رنا الرشيدي” والتي انتشرت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت رنا الرشيدي في غاية الأناقة والجمال فيما علّق البعض قائلا: أجمل من ياسمين عبد العزيز.

خطيبة العوضي السابقة

وكان أحمد العوضي قد احتفل بخطوبته على رنا رشيدي، في العام 2017 وأقام حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء فقط، ثم أعلن أحمد العوضي عن انفصاله عنها بعد نحو عامين دون إبداء الأسباب وأن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز بدأت كصداقة أثناء تصويرهم “مسلسل لآخر نفس” وانتهت بإعلان الزواج بطريقة غير تقليدية على السوشيال ميديا في مايو 2020.

خطيبة العوضي السابقة

وكان ذلك خلال إستضافته ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية “منى الشاذلي” ويعرض على قناة CBC وقال خلال اللقاء أن رنا رشيدي، وهي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته وأثنى أحمد العوضي على أخلاقها قائلاً: “كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايمًا على رأسي.

معلومات عن أحمد العوضي

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006.

دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي3.

توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل السبع وصايا، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014.

حقق شهرة وانتشارا عربيا لدوره في مسلسل “نصيبي وقسمتك” بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

شارك في فيلم “هروب إضطراري”، 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وظهر بشخصية الرائد إيمن غالي.



شارك في عام 2018، في مسلسل “أبو عمر المصري”، بطولة النجم أحمد عز، وجسد شخصية أبو سلمان الرحماني.

اكتسب شهرة واسعة وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، خلال ظهوره في مسلسل “الأختيار”، بشخصية الإرهاب هشام عشماوي.

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