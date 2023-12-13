على طريقة عادل إمام.. نبيل الحلفاوي يعلق على حصد الأهلي 3 جوائز في حفل "كاف 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رد الفنان نبيل الحلفاوي، بطريقة ساخرة وصورة للفنان عادل إمام، على التشكيك في أسباب حصد النادي الأهلي، 3 من جوائز الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين.

وتلقى الفنان نبيل الحلفاوي، سؤال عبر صفحته في موقع "إكس"، جاء به: "أنا راضي ذمتك يا فنانا الجميل.. الأهلي مش مظبط الكاف؟".

ووضع الحلفاوي، صورة للفنان عادل إمام، مصحوبة بتعليق، كتب به ،:" أيوة طبعا ب 200 جنيه وكيس سكر".

النادي الأهلي، حصد أمس الإثنين ، 3 من جوائز "كاف 2023"، وهي أفضل نادي أفريقي، و أفضل هدف للاعب النادي محمود كهربا، ونال جائزة أفضل لاعب الجنوب أفريقي المحترف بالنادي بيرسي تاو.

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