على طريقة عادل إمام.. نبيل الحلفاوي يعلق على حصد الأهلي 3 جوائز في حفل "كاف 2023"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
رد الفنان نبيل الحلفاوي، بطريقة ساخرة وصورة للفنان عادل إمام، على التشكيك في أسباب حصد النادي الأهلي، 3 من جوائز الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين.
وتلقى الفنان نبيل الحلفاوي، سؤال عبر صفحته في موقع "إكس"، جاء به: "أنا راضي ذمتك يا فنانا الجميل.. الأهلي مش مظبط الكاف؟".
ووضع الحلفاوي، صورة للفنان عادل إمام، مصحوبة بتعليق، كتب به ،:" أيوة طبعا ب 200 جنيه وكيس سكر".
النادي الأهلي، حصد أمس الإثنين ، 3 من جوائز "كاف 2023"، وهي أفضل نادي أفريقي، و أفضل هدف للاعب النادي محمود كهربا، ونال جائزة أفضل لاعب الجنوب أفريقي المحترف بالنادي بيرسي تاو.
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