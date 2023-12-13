دينا الشربيني تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن بطاقتها الانتخابية بعد انتهاء التصويت الانتخابي في ثالث أيامه وسط إقبال كثيف من قبل المواطنين

ونشرت "دينا" البطاقة الانتخابية عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت خلالها تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة وعلقت قائلة: "إنت وبس ان شاء الله".

وحرص نجوم الفن على المشاركة ومنهم من حث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر حساباتهم الموثقة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الظهور الأخير لدينا الشربيني بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأخيرة وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من ضيوف المهرجان منهم الممثل الأمريكي ويل سميث، والممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا.