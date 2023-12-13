دخل في غيبوبة.. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، تطورات جديدة، بعد خضوعه الأسبوع الماضي، لجراحة بتر ساقه اليسرى، إثر معاناته من السكر.

مصدر من نقابة المهن السينمائية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "للأسف الحالة تدهورت، ودخل في حالة غيبوبة شبه كاملة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي".

وتابع: "معاناة المخرج أحمد البدري، من ضعف عضلة القلب، مع تذبذب حالة السكر، تزيد من صعوبة حالته".

هاني الشيخ" صديق المخرج أحمد البدري"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:" صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفى، لان حالته الصحيه صعبه جدا جدا وغير مستقرة".

وتابع: "بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت، وسكر غير مستقر، والتنفس صعب جدا وتسمم. في الدم، هو في معهد ناصر اللي علي الكورنيش في الرعايه المركزة، الزيارة من الساعه ٤ إلى ٥ فقط".

هاني أضاف: "ادعو له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لأن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالف سلامه".

المخرج أحمد البدري، شارك في رمضان الماضي، بالتمثيل في مسلسل "عملة نادرة"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وبطولة نيللي كريم، و جمال سليمان، وأحمد عيد، وجومانا مراد، و فريدة سيف النصر.