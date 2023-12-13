هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات وياسمين صبري داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، من داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، صورة جديدة لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "الإستوري"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نادين نجيم

نشرت نادين نجيم، أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمام المرأه وبدون مكياج.

محمد ثروت

ظهر محمد ثروت برفقة زوجته، أثناء تكريمه كـ أفضل ممثل كوميدي عام 2024، من مهرجان وشوشة، ونشر الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

شاركت نور إيهاب صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

لقاء الخميسي

نشرت لقاء الخميسي، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير.

يوسف الشريف

نشر يوسف الشريف صورة جديدة له، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "الإستوري".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر، برفقة صديقتها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها، وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

زينة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط.