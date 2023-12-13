"قربتي تختفي".. الجمهور يعلق على رشاقة مي كساب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حصلت الفنانة مي كساب على جائزة أحسن ممثلة من مجلة وشوشة، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، وعن أفضل مسلسل كوميدي "اللعبة 4".

ونشرت مي كساب صورًا لها، أثناء التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بقوام نحيف مما جعل الجمهور يعلق على هذا التغيير.

وجاءت تعليقات الجمهور ما بين مؤيد ومعارض كالتالي: "مبروك، تستاهلي كل خير، شكلك أتغير أوي، كفاية تخسي أكتر من كده، ماشاء الله قمر، أنتي قربتي تختفي كفاية كده، وهي مليانة كانت أحلى، معرفتهاش، احلويتي أكتر بسم الله ماشاء الله".

يذكر أن مي كساب تواصل تصوير أحدث أفلامها الجديدة "ذعر".

تدور أحداث فيلم "ذعر" في إطار كوميدي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و "5 محي الدين أبو العز".

اقرأ أيضا:

سيمون تنشر صورة من كواليس مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024

ترافيس سكوت يشارك عمرو دياب إحياء أول حفلات مهرجان "ساوند ستورم الرياض"