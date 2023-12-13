دنيا عبد العزيز تتحدث عن ابنتها المتوفية لأول مرة وتكشف حقيقة خلافها مع أمير كرارة – (فيديو)

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 02:23 صباحاً - تصدر اسم الفنانة دنيا عبد العزيز، ترند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية.

دنيا عبدالعزيز تكشف حقيقة خلافها مع أمير كرارة

وتحدثت دنيا عبدالعزيز للمرة الأولى، عن حقيقة خلافها مع الفنان أمير كرارة، قائلة: «لا يوجد خلاف مع أمير كرارة نهائيًا، ومن أكتر المسلسلات التي أحبها له «حواري بوخاريست» الذي جمعني معه» .