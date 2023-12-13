ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة إلي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي والذي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشرت ناهد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، عدة صور تجمعها بوالدتها الراحلة، وعلقت عليها: "حبيبة قلبي الدنيا ملهاش معني من غيرك".

يذكر أن ابنة فريد شوقي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي الموافق ٥ ديسمبر الجاري.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".

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