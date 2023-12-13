ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تقارير لموقع "ديلي ميل"، أن الممثل العالمي توم كروز يرتبط حالياً بقصة حب مع فتاة روسية.

وكشفت التقارير أن الفتاة كانت متزوجة سابقاً من تاجر الماس، وهي ابنة شخصية بارزة في المجتمع الروسي.

ولفت التقرير ان توم كروز البالغ من العمر 61 عاماً، رعيش علاقة حب قوية مع فتاة تبلغ 36 عاماً فقط.

يذكر أن توم كروز كان قد أرسل هدية خاصة لمجموعة من المشاهير في عيد الميلاد، وهي كعكة جوز الهند، وتبلغ قيمتها حوالي 125 دولاراً.

وأصبحت هذه الهدية تقليداً سنوياً، إ يرسل توم كرز المئات من نفس الكعكة إلى الأصدقاء والملاء، مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد من الممثل العالمي.



كانت هذه تفاصيل خبر علاقة حب جديدة.. توم كروز يرتبط بشابة روسية تصغره بـ 25 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.