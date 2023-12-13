بمناسبة مئوية كتاب "النبي" ورد الخال عاتبة على التعتيم الذي طال والدها

ميرنا وليد - بيروت - في الذكرى المئوية (1923-2023) لصدُور رائعة جبران الخالدة: كتاب "النبي"، دعا "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية إلى مؤتمر دولي بمشاركات لبنانية وعالمية يتضمن خمس جلسات نقاشية، وتختَتِمُهُ قراءات مسرحية من كتاب "النبي" بترجمة جديدة صاغها له حديثًا مدير "المركز" الشاعر هنري زغيب الذي يتولى إدارة جلسات المؤتمر.



وكتبت الممثلة ورد الخال على صفحتها الخاصة قائلة: من الأمور اللي بيتعتّم عليها بخصوص والدي الشاعر الراحل يوسف الخال، عدم ذكره انه من اوائل من ترجم " النبي" للعربية ( جبران خليل جبران). اليوم وبمناسبة المئويّة الاولى لصدور هذه التحفة الثقافية، يقام احتفالية في الجامعة الاميركية في بيروت لنشر النسخة الخاصة والمحدودة من هذا الكتاب بترجمة يوسف الخال. كلي فخر واعتزاز بهذا الحدث.