هيلاري داف تنتظر مولودها الرابع.. وهكذا أعلنت الأمر!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة العالمية هيلاري داف وزوجها المغني ومؤلف الموسيقى ماثيو كوما أنهما بإنتظار مولودهما الثالث، والذي من المفترض أن يكون إبن هيلاري الرابع.

وأضاف الثنائي فرداً آخر إلى عائلتهما على بطاقة المعايدة، وأعلنت هيلاري الأمر في منشور جميل جاء في التعليق: "اربطوا أحزمة الحوذان، سنضيف طفلًا آخر إلى هذه المجموعة المجنونة!"

كما شارك ماثيو كوما، الذي تزوج من داف في عام 2019، الخبر السعيد على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق على الصورة العائلية قائلاً: "الطفل رقم 4 جارٍ التحميل..."

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