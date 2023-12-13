بالصورة- ميرهان حسين ترتدي الحجاب والعباءة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين لمتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي.

وشارك ميرهان الصور التي ظهرت فيها داخل الحرم من أمام الكعبة مرتدية العباءة والحجاب.

وعلق عدد كبير من لامتابعين على صور ميرهان متمنين لها قبول أعمالها.

يذكر أن مسلسل "مشوار الونش" هو آخر أعمال ميرهان حسين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح، وبطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم من الممثلين.

كما شاركت مؤخراً في مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.



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