جنيفر أنيستون تروي تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بـ ماثيو بيري يوم وفاته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة العالمية جنيفر أنيستون، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعتها بصديقها الممثل العالمي الراحل ماثيو بيري، في صباح يوم وفاته المفاجئ.
وأكدت جينيفر لمجلة Variety أنها راسلت ماثيو بيري يوم وفاته في الصباح حيث بدى بصحة جيدة وسعيد.
وقالت جنيفر: "كما قال، فهو يحب أن يتذكره الناس. كان سعيدًا. كان بصحة جيدة. وكان قد أقلع عن التدخين. لقد كان في حالة جيدة. كان سعيدًا، هذا كل ما أعرفه. لقد كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح نفسه، يا ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدًا".
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