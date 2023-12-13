سميحة أيوب تعلن انضمامها لمواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة سميحة أيوب عن انضمامها إلى مواقع السوشيال ميديا، وتدشين حسابات رسمية خاصة بها تحمل اسمها.

وقالت "سميحة" من خلال مقطع فيديو قصير: "مساء الخير كل سنة وإنتو طيبين، أنا سميحة أيوب، دي الصفحة بتاعتي على السوشيال ميديا، تابعوني على الفيسبوك وتويتر، وعلى إنستجرام، وعلى تيك توك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كان بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي والذي عرض بموسم رمضان الماضي.

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