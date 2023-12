جمهور أندريه براغر في صدمة، هكذا فاجأهم رحيل نجم Brooklyn Nine-Nine عن عمر ٦١ عامًا

توفي أندريه براغر، نجم المسلسلات الناجحة مثل Brooklyn Nine-Nine وHomicide: Life On The Street ، عن عمر ناهز 61 عامًا.

تسببت وفاة الممثل، الحائز على جائزة إيمي مرتين، بموجة من الحزن في صفوف جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، عند شيوع الخبر.

وعُلم ان “براغر” توفي بعد إصابته بمرض لم يتمّ الكشف بعد عن تفاصيله،

والممثل الذي ولد ونشأ في شيكاغو، سيفتقده بشدة جمهوره في كل من الإنتاجات الكوميدية والدرامية.

تكرّست انطلاقة براغر الكبيرة في هوليوود بعد دوره في فيلم “Glory” عام 1989، الذي يدور حول فوج من الجيش الأسود خلال الحرب الأهلية، وهو الفيلم الذي ظهر فيه أيضًا كلّ من مورغان فريمان الذي فاز عن دوره بجائزة الأوسكار ودنزل واشنطن.

بعد ذلك، استمرت مسيرته التلفزيونية في الصعود من خلال أدواره في “City of Angels” و”Poseidon” و”Frequency” و”The Mist” و”Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” و”Salt” و”The Gambler”.

استبق رحيل Andre Braugher المفاجئ انطلاق تصوير مشروعه الفني الجديد Netflix show Residence، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره في أوائل العام المقبل.