مفاجأة لن تتوقعها ابداً في فيلم جيمس بوند القادم. من سيكون العميل السري؟

لا تزال سلسلة أفلام جيمس بوند تبحث عن الشخص الذي يتولى إرث العميل ٠٠٧ في فيلمه التالي، بعد أن قال دانييل كريج وداعًا للشخصية في فيلم No Time To Die في عام ٢٠٢١، لكن هل يمكن لممثليَن أن يتوليا نفس المهمة بالفعل؟

لعب كريج دور البطولة في ستة أفلام إجمالاً بصفته الشخصية، التي ابتكرها الكاتب إيان فليمنج، وأصبح يُنظر إليه على أنه أحد أفضل الشخصيات إلى جانب شون كونري وبيرس بروسنان، لكنه تراجع عن التركيز على مشاريع أخرى عندما بلغ من العمر ٥٣ عامًا في عام ٢٠٢١.

لقد تم التكهن بالكثير حول من يمكنه أن يتولى دور بوند في الجزء التالي، مع أسماء مثل إدريس إلبا، توم هولاند، هنري كافيل من بين آخرين؛ ولكن يبدو أن دور ٠٠٧ في الجزء القادم سيتم تقسيمه بين ممثليَن مختلفَين للمرة الأولى.

وفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة “ديلي ميل”، فإن القائمين على فيلم جيمس بوند القادم يريدون ممثليَن ليلعبا دور ٠٠٧: نسخة أصغر سناً ونسخة أقدم، مع كون الأيرلندي بول ميسكال الشهير بدوره البطولي في فيلم “Aftersun” هو المرشح الأوفر حظاً للعب دور البطولة. بوند الأصغر سنًا.

من ناحية أخرى، يشاع أن الإنجليزي آرون تايلور جونسون، المعروف بأفلام “Kickass” و”Godzilla” و”Avengers: Age of Ultron”، يمكن أن يلعب دور بوند الأكبر سنًا، والذي كان يعتبر حتى بضعة أشهر مضت هو المرشح الأوفر حظا.

كريستوفر نولان المخرج الجديد؟

كما ترددت معلومات بأن المخرج الشهير لثلاثية “Oppenheimer” و”Interestellar” و”Inception” و”The Dark Knight” و”The Dark Knight”، كريستوفر نولان سيعرص عليه فرصة إخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند.

يقال إن نولان “مهتم جدًا بالقيام بشيء مختلف تمامًا مع الامتياز” إذا قام بإخراج فيلم Agent 007 وسيجري محادثات مع المنتجين لبيع رؤيته للفيلم.

تشتهر أفلام نولان بمؤثراتها البصرية والصوتية الممتازة.